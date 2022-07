Lombardia: al via anticipo pagamenti Pac, 170 mln a 14mila aziende agricole

Milano, 26 lug. (Adnkronos) – Regione Lombardia ha iniziato i pagamenti dell'anticipo Pac-Politica agricola comune a 14.640 aziende agricole: 168,4 milioni di euro totali che saranno erogati alle imprese entro il 31 luglio. Si tratta di una straordinaria iniezione di liquidità per il comparto agricolo lombardo in un momento di difficoltà, causata dalla perdurante crisi idrica e dai rincari energetici che hanno colpito il comparto.

L'assessorato regionale competente evidenzia come si sia riusciti ancora una volta a liquidare l'anticipo Pac nel mese di luglio, proprio nel periodo in cui gli agricoltori sono in campo e hanno maggiore necessità di risorse. In un momento di particolare difficoltà del settore. In alcune zone della regione, è andata persa la metà del raccolto. L'emissione di queste risorse servirà ad anticipare i finanziamenti che le imprese riceveranno nell'ambito della Politica agricola comune e grazie all'anticipo sarà possibile sostenere e rilanciare il comparto agricolo lombardo, vero motore economico del Paese.

L'anticipo Pac alle imprese agricole viene erogato sotto forma di prestito per anticipare i finanziamenti che le imprese ricevono nell'ambito della Politica agricola comune. La Regione Lombardia eroga a luglio una quota pari al 70% delle risorse che, in base alla normativa comunitaria, le imprese ricevono a partire dal mese di novembre. L'anticipo della Pac è stato reintrodotto dalla Regione Lombardia nel 2019 e ora è realtà a livello nazionale. Gli agricoltori non potevano permettersi ritardi, soprattutto quest'anno.