Lombardia: al via campi di volontariato per giovani e adulti di Legambiente

Milano, 22 giu. (Adnkronos) – Partono in Lombardia i campi di volontariato per giovani e adulti di Legambiente. Molte le proposte su Alpi e Prealpi lombarde, per una esperienza che, assicura l'associazione, dura per sempre: "Un campo di volontariato è un modo per mettersi in gioco, dare un contributo concreto alla salvaguardia del nostro territorio, sperimentare uno stile di vita più sostenibile, fare nuove amicizie e scoprire posti nuovi", si legge nella nota di Legambiente. Si tratta di "un’esperienza di vita comune che resta: si lavora, si cucina, si scopre il luogo, si gioca ci si diverte, tutto questo insieme al gruppo, insieme agli altri volontari e alle altre volontarie che come te hanno scelto di dedicare tempo ed energia al volontariato. Ogni anno sono migliaia le persone che rispondono all’appello di Legambiente per contribuire ad un progetto di tutela e valorizzazione del territorio".

I progetti sono rivolti a "chiunque abbia voglia di vivere un’esperienza fuori dal comune, magari con la voglia di arricchire il proprio bagaglio di esperienze, cambiare stile di vita e renderlo compatibile con la cura del nostro pianeta". In Lombardia, "a organizzarli sono per lo più i nostri circoli territoriali, spesso in collaborazione con altre realtà locali: Mezzoldo, con il circolo di Bergamo, per la terza edizione del campo naturalistico dedicato a Claudio Porrini per i ragazzi delle superiori, in Valbondione per una settimana verde dedicata ai bambini e a Seregno con il circolo locale, centro estivo ricreativo 'Il giro del mondo'".

Quest'anno ogni settimana avrà per tema un continente del mondo e ci si divertirà a scoprirne le caratteristiche. La proposta è dedicata a bambine e bambini dai 4 ai 10 anni ospitati nelle prime tre settimane (mese di giugno) nell'ampio giardino della scuola parentale 'Naturalis' di Desio e nelle altre quattro settimane (mese di luglio) nella piccola oasi naturale sede del giardino d'infanzia 'Un giardino per crescere' di Seregno. In Valchiavenna e Valtellina con il circolo Legambiente Valchiavenna, un campeggio per scoprire la Val Bondone. Tre giorni in natura, nel Sito di Interesse Comunitario, rivolto a ragazze e ragazzi dai 12 anni in su, dal 28 al 30 giugno. E ancora gite in giornata alla scoperta dei corsi d’acqua per bambine e bambini, ragazze e ragazze a partire da 6 anni. Dal fiume Liro alla Mera, dalla centrale di Mese alle risorgive di San Cassiano, per finire al lago di Mezzola.

Una settimana di giochi e relax tra i due rami del lago di Como, tra l’Ostello del Monte Barro, curato dal circolo Legambiente di Lecco, e Primalpe di Canzo gestito da Legambiente Lombardia. Escursioni in natura, visita ai musei della montagna e del parco, attività ludiche nel bosco e nei prati. Dedicato alle scuole primarie. In Val Masino, con il circolo di Usmate Velate, campo estivo per bambine e bambine della scuola primaria da 18 al 23 giugno organizzano da Circolo Gaia di Usmate Velate alla Casera dei Bagni di Masino, nella foresta di Valmasino. Malegno in Valcamonica con il circolo della Vallecamonica, campo di volontariato internazionale a Malegno e Gianico dal 23 luglio al 6 agosto. Ospitalità diffusa in famiglia. Attività previste tra valorizzazione dei prodotti locali e cura del territorio. Rivolto a ragazze e ragazzi stranieri.

"Il contatto attivo e coinvolto con la natura è un arricchimento, oltre a essere un'opportunità per tutte le età" -commenta la presidente di Legambiente Lombardia, Barbara Meggetto-. Non c'è solo l'attività in sé, ma anche la possibilità di aumentare la propria rete sociale e la consapevolezza del nostro ruolo nell'ambiente. Grazie ai nostri circoli, con i campi di volontariato la relazione tra territori e persone trova l'ennesimo modo di essere messa in pratica e ulteriormente diffusa."