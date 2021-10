Lombardia, al via prenotazione terza dose per over 60 e fragili: dove e come iscriversi

Gli over 60 e i soggetti fragili della Lombardia possono procedere con la prenotazione della terza dose di vaccino: come e dove ci si iscrive?

A partire da mercoledì 27 ottobre 2021, in Lombardia sarà possibile procedere con la prenotazione della terza dose di vaccino anti Covid per over 60 e soggetti fragili che abbiano completato il ciclo vaccinale da almeno sei mesi.

Prenotazione terza dose in Lombardia

Finora sono stati coinvolti nella campagna con terza dose i cittadini trapiantati e immunocompromessi, gli over 80 e gli operatoi sanitari. Ora invece il richiamo è stato aperto anche ai cittadini con più di 60 anni e ai soggetti maggiorenni con elevata fragilità, una platea che in regione comprende 500 mila persone tra cui i 135 mila immunocompromessi già coinvolti nella campagna vaccinale sulla dose aggiuntiva.

Per prenotarsi è sufficiente recarsi sul portale di Poste o chiamare il call center al numero 800/894545.

Chi appartiene alla categoria ma non riesce ad accedere alla prenotazione, può utilizzare il pulsante “Richiedi Abilitazione” ed entro 24/48 ore potrà accedere alla piattaforma. I tempi di attesa per l’appuntamento sono di un paio di giorni: agli hub è infatti stato chiesto di ampliare le agende per le somministrazioni a fronte dell’ampliamento della platea degli aventi diritto.

Prenotazione terza dose in Lombardia: presto coinvolte anche le farmacie

Per la somministrazione della terza dose potrebbero essere presto coinvolte anche le farmacie.

L’Ema ha dato il via libera alla somministrazione del vaccino Moderna come dose booster e, una volta che arriverà il via libera dell’Aifa, un quantitativo di dosi potrà andare ai farmacisti. Il loro coinvolgimento è stato infatti studiato con questo siero per via della maggiore facilità di conservazione e diluizione rispetto a Pfizer.