Lombardia: Alessia Villa eletta presidente commissione speciale situazione carceraria

Milano, 19 apr. (Adnkronos) – E' la brianzola Alessia Villa, 39 anni, eletta nelle fila di Fratelli d’Italia, la nuova presidente della commissione speciale sulla situazione carceraria di Regione Lombardia, che si occuperà della "tutela dei diritti delle persone private della libertà personale e delle condizioni di vita e di lavoro negli istituti penitenziari". L’elezione è avvenuta oggi in occasione del completamento delle procedure di insediamento delle commissioni consiliari, avviate e introdotte dal presidente del Consiglio regionale Federico Romani, che per primo si è complimentato con la neo presidente.

"La Brianza conferma anche con questa elezione il suo ruolo centrale e di protagonismo politico e istituzionale in Consiglio regionale -afferma Romani- e la grande importanza che riveste questa commissione è confermata dal fatto che, a differenza delle precedenti legislature, la presidenza è stata questa volta mantenuta in capo alla maggioranza. Vogliamo mettere al centro non solo la tutela e la qualità delle condizioni di vita nelle carceri lombarde, ma anche l’efficacia dei percorsi formativi e di reinserimento sociale e lavorativo che devono vedere le persone private della libertà personale, una volta tornate in libertà, protagoniste attive della vita delle rispettive comunità".

Alessia Villa è stata eletta con 48 voti e ha già programmato per settimana prossima le prime riunioni di pianificazione del lavoro che attenderà la commissione. "Le tematiche che ci sono affidate sono delicate e di particolare importanza -ha subito evidenziato- e confido che nello svolgere la sua attività la commissione possa contare su un confronto propositivo tra maggioranza e minoranza, essendo la tutela dei diritti dei detenuti un argomento trasversale che non ha colore politico".