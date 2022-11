Lombardia: Alfieri (Pd), 'Calenda tolga nomi da tavolo e si apra confronto'

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “Con i ticket preconfezionati e calati dall’alto non si va da nessuna parte. Se Calenda vuole provare a vincere in Lombardia togliamo i nomi dal tavolo e ci confrontiamo seriamente". Lo afferma Alessandro Alfieri, vicecapogruppo del Pd al Senato.

"Il Partito democratico -ricorda- ha più figure da poter candidare. Non lo ha fatto finora perché in maniera responsabile sta cercando di allargare la coalizione alternativa alla destra. Ma il tempo è la pazienza stanno per finire. Decida se vuole unire le forze con noi e provare a vincere o se vuole andare da solo e consegnare di nuovo la vittoria alla Lega e alla destra sovranista”.