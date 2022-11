Lombardia: app per ottimizzare spostamenti dipendenti si aggiudica 'Smart&Hack 2022'

Milano, 25 nov. (Adnkronos) - Un'app 'interamente' aziendale in grado non solo di ottimizzare gli spostamenti dei dipendenti tra casa e lavoro, promuovendo la cultura della mobilità sostenibile, ma anche di assicurare incentivi come buoni pasto aggiuntivi, bonus per l’uso...

(Adnkronos) – Un'app 'interamente' aziendale in grado non solo di ottimizzare gli spostamenti dei dipendenti tra casa e lavoro, promuovendo la cultura della mobilità sostenibile, ma anche di assicurare incentivi come buoni pasto aggiuntivi, bonus per l’uso di trasporti pubblici, permessi retribuiti e gift card a chi si muoverà in maniera intelligente. E' il progetto realizzato dal team 'Gmo' (dalle iniziali dei nomi degli autori) composto da 3 studenti dell'università statale di Milano che ha vinto Smart&Hack, il gran premio dei talenti promosso a Milano da Risorse, con il patrocinio della Regione Lombardia, Città Metropolitana e Aci.

Giacomo Ferretti, Mattia Lucarelli e Oliviero Petrucci avranno dunque la possibilità di collaborare con l’azienda Zucchetti di Lodi (che aveva lanciato la sfida sulla mobilità responsabile) nello sviluppare l’app. A loro, inoltre, è andato un buono Amazon da 1.500 euro, assegnato nella giornata del Black Friday.

"Mi ha fatto molto piacere partecipare al lancio di questo progetto -ha detto l’assessore regionale alla Formazione e Lavoro, Melania Rizzoli- perché ho visto giovani studenti degli istituti tecnici superiori mettersi in gioco al fianco di universitari in un unico progetto".

Smart&Hack "incarna perfettamente quel lavoro di squadra che la Regione Lombardia sostiene convintamente e che coinvolge istituzioni pubbliche e realtà private e unisce formazione, istruzione, sostenibilità e innovazione. Inoltre, lo stretto rapporto tra aziende e studenti è quello che serve nel percorso verso la riduzione del mismatch lavorativo".

"Siamo felici di aver avuto la possibilità di partecipare a Smart&Hack -hanno spiegato Ferretti, Lucarelli e Petrucci- ed è stato molto stimolante mettersi in gioco in questa sfida incentrata sul tema della 'smart city'.

Il nostro lavoro mira a sensibilizzare i dipendenti delle aziende sulla sostenibilità degli spostamenti tra casa e lavoro attraverso l’uso di un approccio ludico, competitivo e di quiz giornalieri".

"Abbiamo aggiunto un nuovo capitolo -ha concluso Alessia Scarpa, responsabile innovazione di Risorse- nella costruzione di un legame sempre più forte tra il mondo della scuola e quello del lavoro. Dal 2020 a oggi abbiamo coinvolto oltre 1.500 studenti di atenei italiani coinvolgendoli in un percorso che consenta di creare ulteriori opportunità per i giovani talenti".

La quinta e la sesta edizione di Smart&Hack si terranno, rispettivamente, a Roma nella prima parte del 2023 e a Pavia nella seconda parte dello stesso 2023.