Lombardia: approvato elenco buono scuola 2022/2023, 24,8 mln per 27.762 studenti

Milano, 27 mar. (Adnkronos) – La Regione Lombardia ha approvato il decreto con l'elenco di coloro che potranno beneficiare della dote scuola (componente Buono Scuola), per l’anno scolastico 2022/2023. La dote è la misura con cui la Regione contribuisce alle spese delle rette scolastiche sostenute dalle famiglie a sostegno del diritto allo studio degli studenti lombardi e della libertà di scelta educativa. Oltre al 'Buono Scuola', la dote prevede altre 3 componenti, vale a dire 'Materiale didattico', 'Merito' e 'Sostegno Disabili'.

Sono 27.762 gli studenti che riceveranno un contributo che varia da 300 a 2.000 euro per studente, in base all'Isee della famiglia e al tipo di scuola frequentata. Nel 2023, le risorse regionale sono state incrementate di oltre 800.000 euro, arrivando a 24,8 milioni di euro (solo per la componente 'Buono Scuola'), così da consentire a tutti gli aventi diritto di poterne beneficiare.

A partire da domani, martedì 28 marzo, tutti coloro che hanno richiesto il 'Buono Scuola' inizieranno a ricevere (all'indirizzo mail indicato al momento della compilazione della domanda), la comunicazione dell'esito della fase istruttoria. Vale a dire domanda ammessa; domanda ammessa in attesa di integrazione documentale; domanda non ammessa e valore del contributo, se assegnato. Ne potranno beneficiare gli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado paritarie o statali, con retta di iscrizione e frequenza. Gli studenti devono esser residenti in Lombardia, non devono aver superato i 21 anni d'età e con ISEE non superiore a 40.000 euro.

A partire dal 4 aprile, Edenred Italia (Società incaricata da Regione Lombardia), invierà ai beneficiari del contributo una mail con il codice Dote Scuola personale e le istruzioni per l'utilizzo del buono virtuale da usare sulla piattaforma dedicata. Ciascuna famiglia beneficiaria dovrà 'approvare' il buono virtuale per ciascuno studente. Successivamente, le scuole 'valideranno' i buoni, rendendoli spendibili per il pagamento (totale o parziale) della retta scolastica.

Il contributo sarà utilizzabile entro il 30 giugno 2023 presso la scuola in cui lo studente terminerà l'anno scolastico 2022/2023.