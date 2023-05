Lombardia: ass.Caruso, 'Regione riconosce 36 ecomusei, valorizzare patrimonio'

Milano, 17 mag. (Adnkronos) - Sono 36 gli ecomusei riconosciuti dalla Regione Lombardia per il 2023. Lo stabilisce una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell'assessore alla Cultura, Francesca Caruso. Quest'anno ai 34 ecomusei compresi nel circuito regionale si aggiungon...

Milano, 17 mag. (Adnkronos) – Sono 36 gli ecomusei riconosciuti dalla Regione Lombardia per il 2023. Lo stabilisce una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell'assessore alla Cultura, Francesca Caruso. Quest'anno ai 34 ecomusei compresi nel circuito regionale si aggiungono l'ecomuseo Adda di Leonardo e l'Eecomuseo della Martesana.

"Gli ecomusei lombardi – sottolinea Caruso – rappresentano un patrimonio straordinario che intendiamo valorizzare ulteriormente. Sono uno strumento strategico per promuovere la cultura e il paesaggio della Lombardia. Queste reti culturali sui territori hanno grandi potenzialità che devono essere messe ancor più a sistema".

"Come Regione – evidenzia l'assessore – promuoviamo il riconoscimento e sosteniamo l'attività degli ecomusei, che devono essere sempre più un volàno per aumentare l'attrattività dei singoli territori e fornire opportunità per uno sviluppo sostenibile. Ringrazio tutti coloro che attraverso gli ecomusei contribuiscono a tutelare e rinnovare identità e peculiarità locali. Un lavoro prezioso al servizio della comunità e del loro sviluppo culturale, sociale ed economico".