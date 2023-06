Lombardia: ass La Russa, 'approvato accordo 'stazioni sicure' per contrastare criminalità'

Milano, 26 giu. (Adnkronos) – Regione Lombardia, prefettura di Lecco e Trenord insieme per promozione della sicurezza integrata nelle stazioni ferroviarie di Lecco ed altri 26 Comuni del territorio lecchese anche nel 2023. La giunta regionale della Lombardia, su proposta dell'assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, di concerto con l'assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, ha approvato la delibera contenente l'accordo 'Stazioni sicure' per l'anno in corso.

"Gli ottimi risultati dello scorso anno -spiega Romano La Russa- ci hanno spinto a riconfermare l'accordo per il 2023. Migliorare la sicurezza nelle stazioni e nelle aree limitrofe, troppo spesso in balia di delinquenti, è per il mio assessorato una priorità. Per questo puntiamo ad estendere il protocollo 'Stazioni sicure' a tutte le province lombarde".

Grazie al protocollo, i comandi di polizia locale del territorio potranno svolgere servizi coordinati di controllo nelle aree delle stazioni ferroviarie, spesso teatro di aggressioni, rapine, vandalismi e altri reati. Regione Lombardia finanzierà con 30.000 euro, fino a dicembre, le Polizie locali dei Comuni aderenti che svolgeranno servizi di controllo in forma coordinata e in sinergia con le altre forze dell'ordine.

Oltre a Lecco, Comune capofila, gli altri 26 Comuni aderenti all'intesa sono: Airuno, Bellano, Brivio, Bulciago, Calco, Cassago Brianza, Cernusco Lombardone, Civate, Colico, Costa Masnaga, Dervio, Dorio, Galbiate, La Valletta Brianza, Malgrate, Mandello del Lario, Merate, Molteno, Montevecchia, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Osnago, Rogeno, Santa Maria Hoè, Valmadrera.

Grazie al precedente protocollo che ha riguardato il periodo maggio-dicembre 2022 nel lecchese, sono stati effettuati 180 servizi di Polizia locale. In totale identificate 3.500 persone, controllati oltre 2.500 veicoli e accertate 220 violazioni al codice della strada. Sono stati inoltre organizzati 260 posti di controllo per servizi di polizia stradale.

"Per quanto riguarda l'accordo approvato oggi -conclude l'assessore- in particolare, mi preme ringraziare la polizia locale di Lecco che, come fatto nel 2022 con grande impegno, si attiverà, con tutti i Comuni della provincia per dare supporto e fattiva collaborazione agli agenti del luogo. Considerando la caratteristica del territorio lecchese con la presenza di Comuni molto piccoli, a volte sguarniti di adeguate forze di polizia locale, la sinergia con il comando di Lecco è stata e sarà fondamentale".