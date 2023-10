Lombardia: ass.Lucchini, 'Regione sostiene sport, volàno di valori educativi'

Milano, 11 ott. (Adnkronos) – L'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità della Regione Lombardia, Elena Lucchini, è intervenuta al convegno 'Sport e famiglia: una sinergia vincente' organizzato a Milano dall'associazione nazionale Stelle, Palme e Collari d'Oro al Merito del Coni e del Cip (Ansmes).

"Regione Lombardia -ha dichiarato Lucchini- riconosce e promuove l'importanza dello sport per la formazione della persona e come volàno di valori educativi e di inclusione sociale, di prevenzione, cura e corretti stili di vita, in particolare per le fasce in età giovanile, anche attraverso il sostegno alle famiglie in difficoltà. Anche nell'ambito dello specifico avviso dedicato alle Odv, Aps e fondazioni del terzo settore finanziato con oltre 10 milioni di euro dal mio assessorato, ha ricordato l'esponente della giunta regionale, lo sport è stato riconosciuto quale efficace strumento di contrasto alla povertà educativa". Infine, ha concluso Lucchini, "solo insieme: famiglie, allenatori, educatori, giovani atleti e istituzioni, potremo costruire una sinergia vincente per vincere dentro e fuori i campi sportivi".

Nel corso dell'evento Ansmes nazionale ha deciso di premiare tre personaggi del mondo dello sport: Flavio Roda, presidente Fisi; Daniele Santarelli, Conegliano Volley; Gianluca Vialli, speciale alla memoria.