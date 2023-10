Lombardia: Ass. Maione, 'bene legge bonifiche, migliora normativa precedente'

Milano, 3 ott.(Adnkronos) - "Stiamo dando una risposta concreta e rapida, in perfetto stile lombardo: le bonifiche ambientali sono una priorità e grazie alla catena di trasmissione che parte dalla Regione e arriva al governo siamo riusciti a risolvere in pochissime settimane una situazio...

Milano, 3 ott.(Adnkronos) – "Stiamo dando una risposta concreta e rapida, in perfetto stile lombardo: le bonifiche ambientali sono una priorità e grazie alla catena di trasmissione che parte dalla Regione e arriva al governo siamo riusciti a risolvere in pochissime settimane una situazione che rischiava davvero di bloccare progetti di cui i nostri territori hanno grande necessità": è il primo commento dell'assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia Giorgio Maione in relazione all'approvazione (all'unanimità) in Consiglio Regionale della legge regionale in materia.

"La nuova legge – prosegue Maione – ci ha permesso anche di migliorare la normativa precedente, inserendo la possibilità di attivare una serie di sostegni da parte della Regione, attraverso la formazione o la creazione di tavoli congiunti, per aiutare quei Comuni, soprattutto i più piccoli, che spesso non hanno in organico figure tecniche in grado di gestire procedure di tale complessità e specializzazione. Il testo permette ai Comuni, ma anche alle unioni di Comuni, di riprendere le procedure da dove erano rimaste prima dello stop".