Lombardia: ass. Maione, 'regione primatista in differenziata (75%) e recupero (85%)'

Milano, 11 ott. (Adnkronos) – I livelli di raccolta differenziata ed economia circolare della Lombardia confermano la regione locomotiva d'Italia all'avanguardia a livello europeo. "In Lombardia – ha spiegato l'assessore regionale lombardo all'Ambiente e Clima, Giorgio Maione che questa mattina, nella sede di Confcommercio Milano, ha aperto i lavori dell'incontro 'Rifiuti: cosa bolle in pentola' organizzato da Assorecuperi – la raccolta differenziata è al 75%. Il recupero di materia ed energia è all'85%".

"Abbiamo capito prima di altri – ha aggiunto Maione – l'importanza di avere impianti avanzati per trasformare i rifiuti in una risorsa. In Italia la carenza impiantistica è oggettiva e spesso anche le condizioni economiche per la valorizzazione energetica del rifiuto sono più convenienti all'estero. La Regione partecipa al gruppo di lavoro del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica volto a semplificare le leggi e promuovere l'informatizzazione del settore. Con il governo c'è massima collaborazione e condivisione degli obiettivi".

"In questo mandato – ha concluso l'assessore – Regione Lombardia metterà a disposizione 120 milioni di euro per le imprese come sostegno ad azioni di simbiosi industriale, prevenzione produzione rifiuti e riutilizzo per la chiusura del ciclo. A breve partirà il primo bando da 5 milioni dedicato alle filiere del tessile e della plastica. Per noi il progresso è sostenibilità".