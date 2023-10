Lombardia: ass.Mazzali in bici a Bergamo avvia il video-racconto 'Lombardia Express'

Milano, 7 ott. (Adnkronos) - Sport e turismo sulle due ruote per mostrare le bellezze del territorio lombardo. Questo il cuore del progetto 'Lombardia Express', in sinergia tra Regione Lombardia e Rcs Sport, lanciato oggi a Bergamo con una pedalata dall’assessore a Turismo, Moda, Mar...

Milano, 7 ott. (Adnkronos) – Sport e turismo sulle due ruote per mostrare le bellezze del territorio lombardo. Questo il cuore del progetto 'Lombardia Express', in sinergia tra Regione Lombardia e Rcs Sport, lanciato oggi a Bergamo con una pedalata dall’assessore a Turismo, Moda, Marketing territoriale di Regione Lombardia, Barbara Mazzali.

"Tra le suggestive vie della Città Bassa e Alta, traguardo della gara ciclistica del giro 'Il Lombardia' -spiega Mazzali- parte oggi il viaggio di 'Lombardia Express', format ideato da Regione Lombardia e Rcs Sport per promuovere territorio, cultura, tradizioni, enogastronomia e artigianato della nostra Regione. Nel mio ruolo di assessore al Turismo, sono felice di dare avvio alla prima tappa di questo video-racconto sulle bellezze della Lombardia vissute sulle 'due ruote'". Testimonial d’eccezione Antonio Rossi, campione lombardo olimpico di canoa ed ex sottosegretario regionale allo Sport: "Sarà lui, in sella a una bici -sottolinea l'assessore- a guidarci attraverso la nostra Regione, dall'Oltrepò Pavese a Mantova, da Como e Bergamo per scoprire paesaggi, bellezze artistiche e specialità enogastronomiche".

Il format prevede quattro speciali video, che saranno trasmessi sui canali del Giro di Lombardia, di Gazzetta dello Sport e sul portale regionale del turismo inLombardia per raccontare rigorosamente in sella e 'on the road', i territori e le bellezze lombarde. Si partirà da alcuni tracciati della gara 'Il Lombardia', da Como-Bergamo, per poi pedalare alla scoperta di alcune aree della Lombardia, mostrandone tutta la ricchezza.