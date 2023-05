Lombardia: ass.Mazzali, 'turismo garantisce 13% Pil regionale, con Fto c'è sintonia'

Milano, 23 mag. (Adnkronos) – L'assessore al Turismo, Moda, Design e Marketing della regione Lombardia, Barbara Mazzali, ha partecipato, oggi a Milano, al Consiglio nazionale della federazione del turismo organizzato: "È innanzitutto fondamentale evidenziare come le imprese del turismo organizzato concorrano ad attrarre importanti flussi di turisti e per questo motivo la condivisione delle strategie è imprescindibile", ha spiegato l'assessore Mazzali.

Nel sottolineare come proprio il turismo contribuisca al 13% del Pil della Lombardia, l'assessore Mazzali ha quindi ribadito che "obiettivo dell'azione regionale è promuovere un turismo di qualità che valorizzi l'offerta di tutte le tipologie di esperienza, con grande attenzione alla destagionalizzazione e al turismo responsabile". In tal senso, ha aggiunto, è "fondamentale collaborare e confrontarsi con tutti gli operatori del turismo. Non poteva quindi mancare un primo incontro di ascolto con la Federazione del turismo organizzato di cui condivido il 'claim' sull'importanza di investire nell'industria turistica come una delle principali 'materie prime' che la Lombardia e l'Italia possono utilizzare per sostenere la propria economia".

"Registriamo con soddisfazione una sinergia che continua a essere proficua con Regione Lombardia -ha quindi commentato il presidente della Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio, Franco Gattinoni-. Con la Regione lavoreremo per affermare il contrasto a chi esercita attività abusive e, sul fronte dei bandi, al porre attenzione anche alle esigenze piccole e micro-imprese del comparto".