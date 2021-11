Lombardia, assessore Davide Caparini positivo al Covid: tamponi per tutto il Consiglio

Essendo l'assessore Davide Caparini risultato positivo al Covid, tutto il consiglio regionale della Lombardia sarà sottoposto a tampone.

L’assessore a Bilancio e Finanza di Regione Lombardia Davide Caparini è risultato positivo al Covid. Dato che il consiglio regionale viene convocato ogni giorno dal 10 novembre per discutere la legge di revisione della riforma sanitaria, il presidente Fermi ha comunicato che è stata disposta l’effettuazione di tamponi molecolari a tutti i consiglieri e al personale.

Davide Caparini positivo

La notizia è stata diffusa durante una seduta del consiglio regionale da parte del consigliere di +Europa Michele Usuelli. Nel suo secondo intervento in Aula, costui ha chiesto come si intenda procedere per il tracciamento dei contatti dell’assessore e il prosieguo delle attività. Il presidente del Consiglio Alessandro Fermi gli ha risposto che martedì tutti i consiglieri regionali e il personale del Pirellone verranno sottoposti a tamponi molecolari per verificare un eventuale contagio.

Quanto ai lavori dell’Aula, la prossima seduta già convocata dovrebbe comunque avere luogo a meno che l’assessore Caparini non riferisca di aver avuto contatti stretti con alcuni consiglieri.

Davide Caparini positivo: non avrebbe incontrato Fontana

Secondo quanto appreso dal Corriere della Sera da alcune fonti del Pirellone, Caparini non dovrebbe aver avuto contatti stretti con il governatore lombardo Attilio Fontana. Costui non dovrà dunque mettersi in quarantena.