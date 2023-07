Lombardia: Aula Pirellone approva l'assestamento di bilancio

Milano, 27 lug. (Adnkronos) – Invarianza della pressione fiscale e sinergia tra le risorse provenienti dai fondi europei e nazionali. Sono questi i due pilastri dell’assestamento al bilancio 2023/2025 approvato oggi a maggioranza dal Consiglio regionale della Lombardia presieduto da Federico Romani, dopo tre giorni di dibattito e confronto intenso che ha visto le sedute protrarsi anche in sessione notturna, e dopo la votazione di numerosi emendamenti e ordini del giorno (2328 gli emendamenti presentati e 142 gli ordini del giorno depositati).

"Il bilancio di Regione Lombardia -spiega il presidente della commissione bilancio e relatore del provvedimento, Davide Caparini (Lega)- continua a essere virtuoso. Come confermano anche le agenzie internazionali che attribuiscono alla nostra regione un rating migliore di quello italiano e che confermano la Lombardia locomotiva d’Italia e uno dei motori d’Europa. Anche questa manovra non necessita di interventi di incremento del carico fiscale". L’impianto dell’assestamento, aggiunge Caparini, risente di due aspetti normativi che sono attualmente in via di definizione: "Innanzitutto, la legge fiscale che avrà un impatto sulle Regioni. Serve una garanzia sull’invarianza di gettito perché in questo momento non c’è un quadro chiaro rispetto alle entrate. Poi la definizione delle nuove norme di governance economica comunitaria".

Sono due i temi principali al centro dell’assestamento 2023-2025. Il primo è quello delle infrastrutture per i trasporti (ad esempio sono previsti 606 milioni di euro in tre anni per completare la Pedemontana), mentre il secondo è quello del sostegno ai piccoli Comuni (con popolazione sotto i 5mila abitanti) per garantire i servizi per minori non accompagnati e, più in generale, per rispondere alle esigenze dei territori in termini di fragilità. All’inizio della sessione di bilancio, il Consiglio regionale aveva approvato anche il Rendiconto 2022.