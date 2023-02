Lombardia: Bassetti, 'non è vero che Fontana ha fatto male contro Covid, premiato lavoro'**

Roma, 15 feb.

(Adnkronos Salute) – "Non è vero che Fontana ha fatto male durante la pandemia Covid. La Lombardia è stata la prima regione ad affrontare l'emergenza, vedasi Codogno. E in queste elezioni regionali i cittadini hanno premiato la reazione alle difficoltà della prima ora e il lavoro complessivo fatto da Attilio Fontana nei tre anni di emergenza". Così all'Adnkronos Salute l'infettivologo Matteo Bassetti, primario Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, commenta la rielezione di Attilio Fontana a presidente della Lombardia.

L'amministrazione regionale era stata molto criticata per la gestione dell'emergenza Covid.

Fontana "si è trovato più in difficoltà rispetto ad altri presidenti di regione perché il sistema sanitario lombardo è più orientato sul privato e quindi si è trattato di riorganizzazione i percorsi ospedalieri – ricorda Bassetti – Ma è stato capace di circondarsi di persone in gamba, Letizia Moratti ha fatto un ottimo lavoro, Guido Bertolaso altrettanto. Quindi non ha fatto male. Certo qualche critica si può muovere per l'inizio ma sulla campagna vaccinale non c'è nessun dubbio che la Lombardia sia stata molto organizzata e hanno vaccinato per primi in modo importante".