Lombardia: Beduschi e Mazzali, 'presentati i 'butalà', ambasciatori dell'Oltrepo pavese'

Milano, 19 dic. (Adnkronos) – Patate De.co. del Brallo e tartufo nero di Menconico rappresenteranno l'alto Oltrepo in cucina. Si chiama 'Butalà ed uno gnocco rigato con ripieno di patate del Brallo, uova, farina e tartufo e con condimento a base di burro e tartufo. Un piatto semplice e innovativo, 'buttato là', che viene riproposto con due varianti, la Mollana, un formaggio tipico della zona, e la riduzione di vacca Varzese.

La nuova proposta gastronomica è stata presentata oggi in Regione Lombardia dagli assessori all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, e al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali. Presenti all'incontro alcuni dei ristoratori che proporranno il piatto, insieme a Donato Bertorelli, sindaco di Menconico, fautore dell'iniziativa che ha unito 15 operatori dell'Appennino Pavese.

"Un prodotto -ha commentato l'assessore Beduschi-che lega diverse eccellenze agricole storiche della nostra civiltà contadina e trova attraverso il lavoro dei ristoratori la possibilità di fare conoscere questo vero condensato di eccellenze dell'Oltrepo. Valorizzare le virtù dei territori con arte e sapienza e trasformare gli ingredienti in un piatto originale può essere occasione per rilanciare anche l'attrattività di queste aree, dando nuovo impulso alle tradizioni e all'economia locali. Una nuova, bella storia di cultura enogastronomica che oggi inizia ufficialmente".

"I flussi turistici escono dalle vie iconiche verso nuove mete -ha sottolineato l'assessore Barbara Mazzali- e quelli che arrivano nella nostra regione preferiscono fare una vacanza di 'esperienza' nelle aree interne. L'Oltrepo è tra le zone più attrattive, con una varietà di possibilità di visite e conoscenza infinite, dai vigneti, ai castelli, alle dimore storiche, passando per la viticoltura. Il secondo sentiment per un turista è il cibo; se mangia bene ritorna. E qui, torneranno più volte. I nostri prodotti, tra Dop e Igp, sono sicuramente tra le proposte più interessanti per chi fa visita in Lombardia. Abbiamo fatto un più 27% di turismo rispetto al 2019: prima regione italiana in termini percentuali, ma prima come offerta enogastronomica con prodotti traino per assecondare i diversi flussi turistici in arrivo".

"Menconico è tra i più grandi produttori in Lombardia di tartufo nero estivo -ha ricordato il sindaco Donato Bertorelli-. L'operazione ha altri due obiettivi, oltre a incrementare le presenze turistiche: vogliamo aumentare la produzione di tartufo attraverso le tartufaie coltivate e trasformare in loco il tartufo con il marchio Oltrepo".