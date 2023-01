Lombardia: Bonelli, ‘su nucleare drammatica superficialità di Fontana’

Milano, 16 gen. (Adnkronos) - "Fontana dice nucleare di ultima generazione, ma non sa qual è il nucleare di ultima generazione. Probabilmente non sa nemmeno la differenza tra fissione e fusione nucleare". Lo ha detto il coportavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, a Milano, a margin...

(Adnkronos) – "Fontana dice nucleare di ultima generazione, ma non sa qual è il nucleare di ultima generazione. Probabilmente non sa nemmeno la differenza tra fissione e fusione nucleare". Lo ha detto il coportavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, a Milano, a margine della presentazione della lista Alleanza Verdi-Sinistra per le Regionali in Lombardia.

"Il nucleare di ultima generazione – ha aggiunto Bonelli – non esiste, esiste quello di terza generazione plus, che è quello che si sta facendo in Francia, che ha un elevato costo economico.

Quindi Fontana deve dire ai lombardi se vuole far pagare alle imprese lombarde l'energia più cara di quanto la paghiamo oggi, perché è quello che sta accadendo in Francia, dove il nucleare è in ginocchio, perché la società francese Edf è stata nazionalizzata; noi invece vogliamo far pagare un’energia a basso costo e che dia anche un contributo alla crisi climatica".

Sul nucleare rispetto al candidato di centrodestra Attilio Fontana "siamo proprio dalla parte opposta, però è drammatica la superficialità e la approssimazione di chi si candida a governare nuovamente, ahimé, ma lo sconfiggeremo".

E infine "Fontana ai lombardi e alle lombarde deve dire dove le vuole mettere le centrali nucleari. Troppo semplice dire nucleare di ultima generazione e poi non dici dove vuoi mettere le centrali".