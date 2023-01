Lombardia: Bonetti, 'Pd con M5S abdica a riformismo, Moratti per vincere...

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - “Letizia Moratti corre per vincere, con la concretezza di chi ha dimostrato di saper prendere in mano la situazione disastrosa della sanità della Regione Lombardia, e di saper risolvere la situazione. In Lombardia, il Pd sceglie di allearsi senza indugio con i...