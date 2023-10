Lombardia: Camper Salute in tour, a ottobre visite gratuite in 33 località

Lombardia: Camper Salute in tour, a ottobre visite gratuite in 33 localit&agr...

Milano, 9 ott. (Adnkronos) – Tappa in piazza Città di Lombardia, sede della Regione Lombardia, a Milano, per il camper itinerante organizzato da Odv Salute Donna. Come ogni anno, in occasione della campagna mondiale per il mese della prevenzione al tumore al seno, organizza visite senologiche gratuite che sono effettuate su un'unità mobile che sosterà in varie piazze della regione.

All'evento è intervenuta, su delega del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l'assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini: "Regione Lombardia da sempre sostiene le iniziative dedicate alla prevenzione, proprio come questa – ha sottolineato l'assessore Lucchini -; siamo convinti che una diagnosi precoce sia fondamentale per individuare e affrontare per tempo situazioni delicate come un nodulo al seno. Fare prevenzione significa salvare vite".

"Oggi – ha proseguito – è una giornata importante alla quale Regione Lombardia ha voluto dare anche il suo contributo per testimoniare la vicinanza a tutte quel mondo delle associazioni e del Terzo Settore che da tempo si sta muovendo per sensibilizzare la popolazione e tutta la comunità sul tema della prevenzione".

"E' importante continuare a parlarne non solo nell''Ottobre rosa' – ha chiosato Lucchini – ma anche per tutto il corso dell'anno. Obiettivo è stare al fianco delle persone che stanno battagliando e lottando contro la malattia".

Presenti, tra gli altri, Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile; Patrizia Baffi, presidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia; Alessandro Corbetta, coordinatore dell'Intergruppo consiliare per la lotta contro il cancro; Anna Maria Mancuso, presidente Salute Donna Odv. "L'associazione Salute Donna – ha detto l'assessore Lucente – ha raggiunto ottimi risultati in Lombardia. Un lavoro intenso, sempre vicina ai pazienti oncologici così come fondamentale è stato e continua ad essere il lavoro dell'associazione in fase di prevenzione. Come assessorato ai trasporti abbiamo già avviato progetti che ci consentono di aiutare i pazienti e le famiglie a spostarsi con i mezzi e sono allo studio nuove iniziative per venire incontro ulteriormente ai loro bisogni".

"La campagna è cominciata a inizio ottobre – ha spiegato la presidente Mancuso – e abbiamo già raggiunto importanti risultati concreti, individuando la presenza di noduli sospetti al seno in tre donne che si sono sottoposte alle nostre visite oncologiche. Questo vuol dire che l'attenzione deve essere sempre alta, anche per le donne giovani, a partire dalle quarantenni, ma per una corretta prevenzione suggerisco di fare un controllo anche alle 35enni. Non dimentichiamo – ha concluso – che anche gli uomini devono avere un'attenzione, soprattutto se hanno casi in famiglia". Per prenotare la visita senologica gratuita bisogna contattare Salute Donna onlus a questo numero di telefono: 026470452.