(Adnkronos) – “Ho appena comunicato al segretario Calenda le mie dimissioni da Segretario regionale di Azione. Il risultato è fallimentare e dimostra l’incomprensibilità delle nostre scelte, che non sono stato in grado di contrastare”. Così Niccolò Carretta, segretario di Azione in Lombardia, su twitter.