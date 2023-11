Lombardia: Caruso, 'pronti a ospitare il bozzetto di Leonardo Da Vinci'

Milano, 6 nov. (Adnkronos) - "La Lombardia sarebbe molto lieta di ospitare il bozzetto sullo studio per il martirio di San Sebastiano attribuito a Leonardo Da Vinci. L'opera arricchirebbe il patrimonio artistico e culturale della nostra regione". Lo ha detto l'assessore regionale...

Milano, 6 nov. (Adnkronos) – "La Lombardia sarebbe molto lieta di ospitare il bozzetto sullo studio per il martirio di San Sebastiano attribuito a Leonardo Da Vinci. L'opera arricchirebbe il patrimonio artistico e culturale della nostra regione". Lo ha detto l'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, commentando l'ipotesi di portare a Milano l'opera, il cui valore è stimato in 17 milioni di euro, che attualmente si trova in Francia, e che diversi esperti hanno attribuito all'inventore e scienziato.

"Sono in costante contatto con il ministro Gennaro Sangiuliano sull'evolversi della vicenda – ha aggiunto Caruso-. Ci mettiamo a disposizione, nel caso in cui fosse utile un nostro coinvolgimento. L'opera, data la sua rilevanza, consentirebbe di potenziare ulteriormente l'attrattività culturale della Lombardia".