Lombardia: Caruso, 'violino Stradivari protagonista a Parigi, straordinaria unicità'

Milano, 8 nov. (Adnkronos) – "E' un'ottima notizia il fatto che un simbolo della cultura lombarda diventi protagonista anche fuori dai confini nazionali. Il saper fare liutario è patrimonio dell'Unesco, oltre che ambasciatore della nostra regione e dell'Italia nel mondo. Esportare il genio italiano, la creatività e le melodie uniche che solo lo Stradivari sa offrire rappresenta un motivo di orgoglio e mette sempre più al centro la riconoscibilità di una regione altamente culturale come la Lombardia". L'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, ha espresso così grande soddisfazione per il successo riscosso dal celebre violino 'Il Cremonese 1715' di Antonio Stradivari, protagonista di un concerto andato in scena nella serata di ieri al 'Teatro Siciliano' dell'ambasciata d'Italia a Parigi.

Il pregiato violino, fiore all'occhiello della collezione del Museo del Violino di Cremona, è stato esposto per due mesi al Musée de la Musique di Parigi nell'ambito di una collaborazione fra le due istituzioni che proseguirà l'anno prossimo con l'esposizione a Cremona dello Stradivari 'Il Sarasate', parte della collezione del museo parigino.

"Tutto ciò – ha concluso l'assessore Caruso – fa parte della nostra idea di cultura: far conoscere e riconoscere le bellezze e la straordinarietà delle nostre unicità".