Lombardia: Cattaneo, 'la ciminiera di Ponti sul Mincio diventerà torre visitabile'

Milano, 31 mag. (Adnkronos) – La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, ha dato il via libera, da parte del ministero della Transizione ecologica, al rilascio dell'autorizzazione al progetto presentato dalla società A2a Gencogas spa per riqualificare la ciminiera sita presso la centrale termoelettrica di Ponti sul Mincio (Mantova) "a torre visitabile e a porta del parco", ferme restando le condizioni ambientali espresse nel procedimento di Via ministeriale dell'ottobre 2016.

L'assenso ora verrà trasmesso al ministero della Transizione ecologica per il rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazione. Ne verranno informati il Comune di Ponti sul Mincio nel cui territorio ha sede anche l'aeroporto di Verona, la Provincia di Mantova, l'Ente Parco del Mincio e l'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac).

"L'obiettivo di Regione Lombardia – spiega Raffaele Cattaneo – è migliorare le prestazioni ambientali degli impianti, oltre a garantire la qualità degli interventi e delle trasformazioni territoriali.

In particolare, questo progetto prevede la conversione della ciminiera della Centrale termoelettrica del Mincio in una torre visitabile, con tanto di struttura di accoglienza per i visitatori. Il camino dismesso si trasformerà dunque in segnale faro o porta del Parco del Mincio. Questo consentirà di attribuire un nuovo valore fruitivo e simbolico a un'opera che diversamente era destinata alla demolizione, come inizialmente previsto".