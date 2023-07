Lombardia: Cecchetti (Lega), 'bene rating Moody's, nostra Regione aumenterà'

Milano 14 lug. (Adnkronos) - “Da lombardo non posso che essere orgoglioso che l’agenzia americana Moody's per la Regione Lombardia abbia confermato il rating Baa2, peraltro superiore al Baa3 dell’Italia, certificando che la nostra Regione dispone di una governance molto forte ...

Milano 14 lug. (Adnkronos) – “Da lombardo non posso che essere orgoglioso che l’agenzia americana Moody's per la Regione Lombardia abbia confermato il rating Baa2, peraltro superiore al Baa3 dell’Italia, certificando che la nostra Regione dispone di una governance molto forte e di una grande quantità di fondi europei e nazionali che sostengono la sua strategia di investimento, oltre ad avere un debito molto basso e una forte liquidita’. La Lombardia si conferma un'eccellenza e la sua virtuosità potrà ulteriormente aumentare una volta che le saranno devolute maggiori forme autonomia, auspichiamo già dal 2024. E una Lombardia in grado di correre ancora più forte sarà un traino economico per tutta l’Italia!”. Lo afferma Fabrizio Cecchetti, segretario d’Aula alla Camera dei Deputati e coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier.