Lombardia: da Fondazione Cariplo e Telethon 2,7 mln per progetti su malattie rare

Milano, 20 apr. (Adnkronos) – Continua la collaborazione tra Fondazione Cariplo e Fondazione Telethon: selezionati a livello nazionale 21 nuovi progetti di ricerca di base per un totale di circa 5 milioni di euro. In Lombardia, sono stati assegnati oltre 2.700.000 euro, con 12 progetti e 19 ricercatori coinvolti. Obiettivo dell’iniziativa congiunta, giunta ormai alla sua seconda edizione, è la comprensione di aspetti genetici e meccanismi molecolari oggi ancora in gran parte sconosciuti o scarsamente compresi, ma potenzialmente utili per favorire lo sviluppo di nuove terapie per le malattie rare.

Per l'università di Pavia è stata selezionata la ricerca, coordinata da Antonella Forlino del dipartimento di Medicina molecolare, 'Sviluppo scheletrico e stress fisiologico del reticolo endoplasmatico: definire il ruolo della proteina Suco nell'osteoblastogenesi'. La ricerca si occuperà di Osteogenesi imperfetta (Oi), una malattia rara che causa una riduzione della massa ossea, indagando il ruolo di una proteina chiamata Suco (Sun Domain-Containing Ossification factor) durante l’osteoblastogenesi, un evento cruciale per lo sviluppo delle ossa. La formazione dello scheletro, necessario sia per il movimento che per proteggere gli organi interni, richiede infatti l'attività accoppiata di due tipi di cellule: gli osteoblasti, che formano l'osso, e gli osteoclasti, che lo riassorbono.

Il gruppo di studio indagherà il ruolo della proteina Suco nella formazione dell’osso, con modelli sia in vitro, sia in vivo, contribuendo alla comprensione dei meccanismi patologici di una nuova forma di Oi. Dallo studio si vorrebbe identificare un nuovo potenziale bersaglio per trattamenti innovativi e fornire un modello animale unico per future terapie.