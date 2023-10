Lombardia: dal gruppo Giornalisti sportivi premio alla memoria a Silvio Berlusconi

Milano, 16 ott. (Adnkronos) - Il premio alla memoria del Gruppo lombardo giornalisti sportivi è stato assegnato oggi in via San Paolo, nella sede del Banco Popolare di Milano, alla memoria di Silvio Berlusconi. A ritirare la targa, consegnata dal sottosegretario alla presidenza della Regione ...

Milano, 16 ott. (Adnkronos) – Il premio alla memoria del Gruppo lombardo giornalisti sportivi è stato assegnato oggi in via San Paolo, nella sede del Banco Popolare di Milano, alla memoria di Silvio Berlusconi. A ritirare la targa, consegnata dal sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia, Lara Magoni, il capitano storico del Milan e attuale vicepresidente onorario del club rossonero Franco Baresi. Questa la motivazione del riconoscimento: "per l'impronta lasciata nella storia del calcio con il suo grande Milan e da ultimo con la cavalcata del Monza fino alla serie A".

"Un onore -ha detto Lara Magoni- consegnare un premio alla memoria di Silvio Berlusconi, un grandissimo uomo di sport, che ha valorizzato lo sport milanese e lombardo in tutto il mondo. Ha portando in rossonero i campioni più forti della storia del calcio e ha conquistato, con i suoi calciatori i titoli internazionali più importanti. Non ultima, poi, l'impresa compiuta con il Monza, portato in serie A dopo una cavalcata tanto veloce quanto vincente. Un uomo che ha segnato la storia d'Italia in diversi ambiti e tra quelli con indiscutibile successo c'è senza dubbio lo sport".

"Consegnare il premio a Franco Baresi -ha sottolineato- è stato un piacere. 'Il campione' infatti è l'uomo giusto per ritirare un premio alla memoria di un grande uomo, uno tra i presidenti sportivi più vincenti al mondo".