Lombardia: De Corato (Fdi), 'dimissioni Moratti? Livore verso coalizione cdx'

Milano, 3 nov. (Adnkronos) – La decisione di Letizia Moratti di rassegnare le proprie dimissioni "è una mossa che dimostra un certo livore nei confronti della coalizione di centrodestra, più che di Attilio Fontana, visto che sulla volontà" della ormai ex assessore al Welfare "di mettersi a disposizione del centrodestra come candidata a presidente della Regione Lombardia, la coalizione non si è espressa".

Lo ha detto all'Adnkronos il capogruppo di Fratelli d'Italia in Lombardia, Riccardo De Corato.

"E' chiaro -spiega De Corato- che in questo modo si mette in discussione la coalizione". Tuttavia, "lo scenario mi sembra molto chiaro: i vertici di Fdi si sono già espressi, c'è una alleanza e rispettiamo l'alleanza. Non possiamo certo mettere in discussione un'alleanza alla quale ha lavorato la nostra presidente del Consiglio per le questioni della Lombardia.

Non se ne parla proprio".