Lombardia: De Micheli, 'con Majorino, sua partita aperta come la mia'

(Adnkronos) – "La partita di Majorino in Lombardia è aperta, così come la mia per la guida del Pd. Se la comunità democratica si unisce, nessuna sfida è impossibile". Così Paola De Micheli, incontrando gli elettori e gli iscritti del Pd a Pesaro, nell'ambito della presentazione del libro 'Concretamente – Prima le persone', si rivolge a Beppe Sala che oggi aveva ricordato come la corsa elettorale in Lombardia fosse da considerarsi ancora aperta. De Micheli ha aggiunto che tornerà presto a Milano, dove è già stata anche per iniziative elettorali al fianco del candidato del Pd, Pierfrancesco Majorino.