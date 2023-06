Lombardia: Di Marco (M5s), 'carrozze rosa? Basta buffonate, sicurezza è tema serio'

Milano, 6 giu. (Adnkronos) – "Dal centrodestra è arrivata oggi un’altra pesante bocciatura nei confronti dell’ex assessore Giulio Gallera, con il rimando in commissione della mozione presentata da Forza Italia sull'istituzione delle 'carrozze rosa' sui treni regionali. Ora verrebbe da chiedersi qual è il ruolo di Forza Italia, all’interno della maggioranza, dopo la figuraccia a cui abbiamo assistito oggi". Così il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Regione Lombardia, Nicola Di Marco, commentando il rinvio in commissione Trasporti della mozione presentata da Forza Italia, seguito a una prima bocciatura dell’assessore Lucente.

"Come Movimento Cinque Stelle -spiega Di Marco- riteniamo che il tema della sicurezza all’interno dei treni e stazioni debba essere trattato seriamente e non attraverso mozioni-spot molto probabilmente inapplicabili. Ci chiediamo piuttosto, dove sono i fondi per rinforzare, in termini di organico e dotazioni, i presidi Polfer all’interno delle stazioni? Perché Regione e Trenord, dopo aver dismesso le biglietterie nelle stazione, non ha fatto nulla per portare socialità e presenza di persone in questi luoghi? Questi sono solo alcune delle considerazioni non presenti nella mozione di oggi. Temi che -conclude il consigliere pentastellato- porteremo in discussione in commissione non appena la Giunta dimostrerà a quanto realmente tiene al tema sicurezza, fissando una data per la discussione".