Lombardia: Di Marco (M5s), 'in Consiglio regionale centrodestra implode su Lo Palo'

Milano, 14 nov.(Adnkronos) – "La maggioranza è implosa palesando agli occhi dei lombardi i conflitti e le divisioni che da sempre caratterizzano questa legislatura. La bocciatura dell’ormai ex presidente di Arpa Lombardia Lo Palo, emblema del non merito e delle logiche spartitorie con cui Lega e Fratelli d’Italia si sono divisi le poltrone, segna il punto di non ritorno di questa esperienza di governo". Così il capogruppo del M5s in Regione Lombardia, Nicola Di Marco (M5S), dopo il voto favorevole del Pirellone (37 a 36) alla mozione di M5s, Pd, Patto Civico e AVS: 'Valutazione dell'idoneità a ricoprire la carica della Presidente di Arpa Lombardia'.

"È da Ferragosto che il Movimento Cinque Stelle denuncia l’inadeguatezza del profilo di Lo Palo, in virtù delle carenze curriculari poi palesatesi alla prima occasione, per ricoprire il ruolo per il quale era stata nominata dalla destra -afferma Di Marco-. È bastata la nostra richiesta di voto segreto per vedere la maggioranza andare a pezzi dopo che il capogruppo della Lega e gli esponenti della Giunta ne avevano garantito la solidità e la compattezza. Non ci sono dubbi sul fatto che l’ambiente all’interno del centrodestra lombardo sia diventato irrespirabile. Il presidente Fontana dia immediatamente risposte ai lombardi su come intende andare avanti".