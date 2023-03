Lombardia: Fabrizio Figini nominato capogruppo di Forza Italia in Regione

Lombardia: Fabrizio Figini nominato capogruppo di Forza Italia in Regione

Lombardia: Fabrizio Figini nominato capogruppo di Forza Italia in Regione

Milano, 10 mar. (Adnkronos) - Al termine della riunione tenutasi oggi a Palazzo Pirelli, i consiglieri regionali di Forza Italia hanno indicato, per acclamazione e all’unanimità, Fabrizio Figini come capogruppo in Regione Lombardia. Figini guiderà il gruppo consiliare di Fi nella...