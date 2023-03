Lombardia, Feltri: legge regionale per impedire a Sala l'Area B

Milano, 15 mar. (askanews) – La priorità di Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero e neo consigliere regionale lombardo di Fdi, è di “fare una legge regionale che impedisca al sindaco Giuseppe Sala di utilizzare l’Area B” a Milano, perché “inibisce i passaggi a tutte le persone che vengono a lavorare e che magari non hanno il mezzo compatibile con le norme ecologiche del cavolo”.

Feltri ha affermato di conoscere “tanti carabinieri che abitano a Pavia perché non hanno soldi per pagarsi all’affitto qui a Milano” il che “è mostruoso e poi al mattino non riescono ad entrare in città a causa del fatto che magari la macchina ha due anni di vita. Adesso c’è la mania dell’elettrico e di tutte queste stupidate”, ha detto.

Feltri vorrebbe inoltre “che si mettesse mano ad un’edilizia popolare per consentire a coloro che vengono a lavorare a Milano di abitare anche a Milano, e non a Pavia, Varese, Bergamo, Como Brescia…perché diventa una scocciatura tremenda, una perdita di tempo e uno smarrimento di energie notevole che possono essere meglio impiegate costruendo delle case o comunque riadattando molte case e di destinarle alle forze dell’ordine che sono quelli che ogni mattina devono venire qui per forza. Mi sembrerebbe opportuno oltre che civile – ha concluso – perché non si può avere le forze dell’ordine che abitano a Como anziché a Milano”.