Lombardia: Fontana a 'comunicazione e sport binomio sempre più importante'

Milano, 9 nov. (Adnkronos) – Ha preso il via oggi all'auditorium Testori di Palazzo Regione Lombardia, sede della Regione, il '40esimo Sport Movies & Tv – Milano international ficts fest', la finale del 'Campionato mondiale della Televisione, del Cinema, della Cultura e della Comunicazione sportiva'.

All'evento, organizzato dalla Fédération internationale cinéma télévision sportifs, presieduta dal professor Franco Ascani, hanno preso parte il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il sottosegretario con delega allo Sport e Grandi eventi, Antonio Rossi.

"Comunicazione e sport, un binomio che nell'epoca in cui viviamo diventa sempre più importante", ha detto il governatore Fontana congratulandosi con Ferdinando 'Fefè' De Giorgi, Ct della Nazionale italiana di pallavolo neo campione del mondo, e salutando Carolina Kostner, grandissima campionessa di pattinaggio su ghiaccio, Martin Castrogiovanni, ex rugbista e storico 'pilone' del rugby mondiale, e Vincenzo Nibali, pluricampione di ciclismo internazionale.

"Campioni di questo calibro – ha aggiunto Fontana – ma più in generale tutto il mondo dello sport hanno la responsabilità di lanciare messaggi positivi. E non a caso dico responsabilità, perché soprattutto i giovani guardano a questi atleti e a questo settore con particolare attenzione. Eventi come 'Sport Movies & Tv', grazie all'infaticabile lavoro del professor Ascani – ha concluso Fontana – vanno proprio in questa direzione".