Lombardia: Fontana, 'bene Confindustria regionale su ministero Innovazione a Milano'

Milano, 16 set.(Adnkronos) – "Il fronte per la realizzazione in Lombardia, a Milano, del nuovo ministero dell’Intelligenza artificiale e Innovazione, con una precisa delega per la gestione dei brevetti, continua a riscuotere attenzione e successo. Oggi anche il presidente di Confindustria Lombardia, Francesco Buzzella, dopo numerosi stakeholder e rappresentanti bipartisan delle Istituzioni, plaude all’iniziativa della Lega".

Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

"La Lombardia e Milano, che trainano l’economia del Paese -prosegue Fontana- sono pienamente convinti della bontà e soprattutto della necessità di questa proposta", che "la Lega porterà avanti con convinzione".