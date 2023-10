Lombardia: Fontana e Beduschi incontrano premier Tanzania, 'rafforziamo relazioni'

Milano, 20 ott. (Adnkronos) – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha incontrato oggi Kassim Majaliwa, primo ministro della Repubblica di Tanzania, insieme all'assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi. "Siamo interessati a collaborazioni che auspichiamo sempre più numerose" ha detto il presidente, rivolgendosi alla delegazione guidata da Majaliwa. "Abbiamo un nutrito gruppo di imprenditori disponibili ad ascoltare ogni proposta utile che possa rafforzare le relazioni economiche tra la Lombardia e il paese africano, anche attraverso il supporto di Regione Lombardia".

Nella giornata di ieri la delegazione della Tanzania ha partecipato al business forum organizzato in collaborazione con Confindustria Assafrica e Mediterraneo e l'Ambasciata della Tanzania, cui ha preso parte anche il sottosegretario della Regione Lombardia, con Delega ai Rapporti internazionali, Raffaele Cattaneo. Un'importante occasione per approfondire le opportunità di business e le collaborazioni industriali e commerciali tra i due Paesi. Agricoltura, minerario, turismo, edilizia, costruzioni, bancario e finanziario sono i settori indicati dal governo della Tanzania come quelli in maggiore sviluppo, potenzialmente oggetto di investimenti e collaborazioni da parte delle imprese italiane.

"La Lombardia è interessata a cooperare per mettere a disposizione l'enorme patrimonio di know-how e tecnologie che possiede per quanto riguarda i prodotti alimentari – ha detto Beduschi -. Regione Lombardia sta investendo oltre un miliardo di euro in ricerca e innovazione in agricoltura. Dobbiamo condividere le nostre capacità negli impianti di ottimizzazione della risorsa idrica, nelle nuove tecnologie di supporto genetico alle colture che crescono in luoghi particolarmente critici. Temi su ci sarà occasione di confronto e collaborazione. È importante poter dialogare con un paese come la Tanzania, per le straordinarie possibilità di sviluppo che può offrire nel comparto agricolo".