Lombardia: Fontana incontra ministro Tunisia, 'dialogo proficuo, pronti a collaborare'

Milano, 2 dic.(Adnkronos) – Il presidente della Regione Lombarda, Attilio Fontana, ha incontrato oggi, nell’ambito dell’inaugurazione dell’Artigiano in Fiera, a Milano, il ministro del Turismo della Tunisia, Mohamed Moez Belhassine.

Il governatore lombardo ha definito l’appuntamento avvenuto in fiera "utile e soprattutto propedeutico a sviluppare nuove collaborazioni in grado di produrre benefici reciproci in vari settori".

"Primo fra tutti -ha detto Fontana- ovviamente il turismo, ma sottolineerei anche la formazione e soprattutto la valorizzazione delle attività artigiane, ambiti nei quali con il ministro abbiamo gettato le basi per approfondire ragionamenti che miriamo a trasformare in azioni concrete".