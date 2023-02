Lombardia: Fontana, 'Lega tornerà primo partito in Regione'

Milano, 10 feb. (Adnkronos) - "Non mi fido molto dei sondaggi, ma in questi ultimi giorni la Lega sta facendo tanti passi avanti, sta dimostrando una compatezza e una voglia di partecipare alle elezioni che mi fa ripensare ai tempi in cui eravamo e io credo che presto ritorneremo il primo parti...

(Adnkronos) – "Non mi fido molto dei sondaggi, ma in questi ultimi giorni la Lega sta facendo tanti passi avanti, sta dimostrando una compatezza e una voglia di partecipare alle elezioni che mi fa ripensare ai tempi in cui eravamo e io credo che presto ritorneremo il primo partito della Regione Lombardia". Lo afferma il presidente della Regione Lombardia nella chiusura a Brescia della sua campagna elettorale per le regionali.

"Io continuò ad amministrare e governare come ho fatto in questi cinque anni, la Lega aveva il predominio assoluto in consiglio regionale ma non ha mai prevaricato sugli altri, abbiamo sempre governato in assoluta condivisione, abbiamo sempre discusso, in certi casi abbiamo avuto anche dei contrasti ma in ogni caso abbiamo sempre preso la decisione migliore per il popolo lombardo", aggiunge.

"Questo sarà ancora il metodo che useremo qualunque sia l'equilibrio che si dovesse verificare da lunedì pomeriggio, sono convinto che questo sia il metodo vincente con cui abbiamo saputo superare degli anni difficili" quelli del Covid, in cui "abbiamo dovuto combattere anche la vigliacca che hanno fatto tanti nostri avversari che hanno cercato per mere speculazioni politiche di ammazzarci quando eravamo in difficoltà". Quanto agli assessorati, "non ne abbiamo parlato.

Non è la materia, ma la qualità della persona, troveremo persone qualificate" conclude Fontana.