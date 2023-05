Lombardia: Fontana, 'mamma dopo tumore raro, complimenti a lei, a S.Matteo e Cnao'

Milano, 12 mag. (Adnkronos) – A soli 27 anni, riceve una diagnosi di tumore raro dell’osso sacro, il cui trattamento rischia di compromettere la sua possibilità di avere figli. Angelica, arrivata nel maggio 2019 a Pavia dalla Campania, grazie alla professionalità degli specialisti del Centro nazionale di adroterapia oncologica (Cnao) e del Policlinico San Matteo, oggi stringe tra le braccia la sua piccola Federica di quasi 5 mesi.

"Rivolgo tanti auguri ad Angelica che quest’anno celebrerà la sua prima Festa della mamma grazie alle equipe di due strutture sanitarie lombarde: la Fondazione Irccs Policlinico San Matteo e il Centro nazionale di adroterapia oncologica (Cnao), entrambi di Pavia -commenta il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana-. Gli specialisti lombardi non si sono scoraggiati davanti a un tumore raro che rischiava non solo di rendere la giovane invalida, ma di toglierle per sempre la possibilità di essere madre. Così, hanno lavorato insieme ad un intervento unico al mondo, che ha consentito di intervenire sul tumore e ad Angelica di dare alla luce Federica. Un grande ringraziamento ai nostri professionisti che ancora una volta hanno dimostrato sensibilità e grande competenza".

Angelica è stata sottoposta ad un ciclo di adroterapia sulla pelvi con ioni carbonio, la forma più avanzata di radioterapia, preceduto da un intervento del tutto insolito di dislocazione contemporanea del retto, dell’utero e delle ovaie per porre queste strutture al sicuro dal fascio di radiazioni e poterne erogare una dose radicale sul tumore. E poi il piccolo grande miracolo: una gravidanza spontanea, tanti ostacoli superati uno alla volta, grazie alla determinazione di una giovane donna e al coraggio di un gruppo di dottoresse del Cnao e del Policlinico San Matteo, che hanno creduto in lei, nella forza della vita e della scienza. (segue)

Ad accompagnare Angelica in questo percorso, una task force multidisciplinare e tutta al femminile di dottoresse del Cnao e del Policlinico San Matteo, supportate dal chirurgo Lorenzo Cobianchi.

"Ho scoperto di essere rimasta incinta durante il weekend della Festa della Mamma dell’anno scorso -ha raccontato Angelica in un comunicato diffuso da Cnao e San Matteo-. Dopo le terapie cui mi ero sottoposta, non mi aspettavo che potesse accadere per vie naturali né di avere una gravidanza in cui tutto è stato davvero perfetto. All’inizio ero molto spaventata, avevo mille dubbi, non si sapeva come avrebbe reagito il mio corpo. Per questo ho deciso di farmi seguire là dove erano stati in grado di trattare il mio tumore e conoscevano bene la mia storia. Pavia mi aveva ridato la vita e la possibilità di dare la vita: la mia bambina doveva nascere lì. La dottoressa Amelia Barcellini del Cnao e la dottoressa Chiara Cassani del Policlinico San Matteo mi hanno preso per mano e da quel momento mi sono sentita al sicuro, ho ritrovato la serenità. Tanto che all’ultimo mese di gravidanza mi sono trasferita a Pavia, per essere certa che, anche in caso di parto prematuro, sarei stata assistita dalle'mie' dottoresse".