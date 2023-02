Lombardia: Fontana vede Meloni, 'giunta? Persone di qualità, ma questione sullo sfondo'

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - Nell'incontro con il premier Giorgia Meloni, oggi a Palazzo Chigi, della formazione della Giunta in Lombardia "non abbiamo parlato minimamente, abbiamo solo accennato entrambi al fatto che bisogna trovare persone di valore in modo di fare un ottimo lavoro. E...

(Adnkronos) – Nell'incontro con il premier Giorgia Meloni, oggi a Palazzo Chigi, della formazione della Giunta in Lombardia "non abbiamo parlato minimamente, abbiamo solo accennato entrambi al fatto che bisogna trovare persone di valore in modo di fare un ottimo lavoro. E' una questione di qualità, non si è parlato di numeri né di niente. Il discorso è stato molto più generico e ampio, la giunta è rimasta molto sullo sfondo anche perché ne tratteremo a livello regionale".

Così il governatore della Lombardia Attilio Fontana, lasciando Palazzo Chigi dopo aver visto il premier.