Lombardia: Foroni, 'nuova legge su Protezione civile rafforzerà ruolo volontari'

Milano, 14 giu.(Adnkronos) – L'assessore regionale alla Protezione civile Pietro Foroni ha visitato oggi i centri per la somministrazione dei vaccini a Besana Brianza e Carate Brianza (Mb). Foroni ha incontrato i gruppi locali di Protezione civile che ha ringraziato per il lavoro di assistenza della popolazione svolto dall'inizio della pandemia: "Quello che abbiamo messo in piedi -ha detto Foroni riconoscendo il lavoro svolto- ha corrisposto a uno sforzo organizzativo enorme, concentrato in pochi giorni, sempre nel solco di una condizione di emergenza che per noi in Lombardia corrisponde molto spesso alla normalità.

Perché in certe condizioni occorre rapidità nell'agire".

"E' stato importante, infatti -ha aggiunto l'assessore- far combaciare tutti i pezzi di un puzzle, necessario per realizzare questa grande operazione sanitaria. Abbiamo lavorato tutti con grande dedizione affrontando le problematiche mano a mano che si presentavano".

Ricordando il bando approvato in Giunta la scorsa settimana che assegna 5 milioni di euro alle associazioni di volontariato, Foroni ha ribadito che con "la nuova legge di revisione della Protezione civile vogliamo rafforzare il ruolo dei volontari, che devono avere un riconoscimento adeguato per i compiti che svolgono".

Pertanto, ha concluso, "saranno previsti momenti di formazione e aggiornamento affinché la Protezione civile possa fare sempre meglio grazie alla sua forza principale, i volontari".