Lombardia: Franco, 'investimenti per 136,7 mln per la casa in provincia Bergamo'

Milano, 26 ott. (Adnkronos) – In provincia di Bergamo sono in corso investimenti di Regione Lombardia per i servizi abitativi pari a 136,7 milioni di euro. Interventi che spaziano dalla cura del patrimonio Aler alla rigenerazione urbana e all'Housing sociale. Oggi, nella sede Aler di Bergamo, l'assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, ha fatto il punto sui lavori in corso e presentato la nuova governance dell'Aler Bergamo-Lecco-Sondrio, ora presieduta da Corrado Zambelli.

"L'impegno della Regione per la provincia di Bergamo – ha evidenziato Franco – è notevole e si articola in diversi cantieri e progetti: sono in corso opere di riqualificazione degli immobili Sap a cui si affiancano gli sforzi per garantire alloggi a canone agevolato, in modo da rispondere alla domanda abitativa di cittadini e famiglie non indigenti ma che hanno difficoltà ad accedere al mercato degli affitti. Regione c'è. Auguro buon lavoro al nuovo presidente Aler, al nuovo direttore generale e a tutto lo staff: insieme lavoreremo per portare a termine i progetti in corso e soprattutto per mettere in cantiere nuovi investimenti".

Di seguito la ripartizione delle risorse per i vari ambiti di intervento nella provincia di Bergamo: 5,3 milioni di euro per la sostenibilità del sistema, ovvero contributi alle Aler per compensare la scarsa remunerazione dei canoni, per favorire la semplificazione dei processi e l'accelerazione delle assegnazioni; 11,5 milioni di euro per il welfare abitativo: ovvero contributi all'affitto sia negli alloggi Sap sia nel libero mercato, oltre ai progetti di welfare locale; 92 milioni di euro per la cura del patrimonio: ovvero la manutenzione straordinaria programmata, l'accessibilità per i disabili, la vigilanza e il programma 'Sicuro Verde e Sociale', con fondi Pnrr, per la manutenzione alloggi, l'efficientamento energetico e l'adeguamento sismico degli immobili.

Per quanto riguarda il programma 'Sicuro Verde e Sociale' sono in corso 2 interventi a Bergamo e 2 a Dalmine, per la riqualificazione di 225 alloggi, con un finanziamento di 23,5 milioni di euro. A Bergamo in via Moroni 307/319 e in via Moroni 350/356. A Dalmine in via Papa Giovanni XXIII 7; via delle Gardenie 3,5 e via Guzzanica 3; 12,9 milioni di euro per la rigenerazione urbana: programmi 'Pinqua' per la qualità dell'abitare nei capoluoghi e Adp nei quartieri; 15 milioni di euro per l'Housing sociale che a Bergamo comprendono le risorse per l'Adp Montelungo Colleoni; nel comune di Bergamo gli alloggi assegnati complessivamente nei primi nove mesi del 2023 sono 77, di cui 69 assegnati da Aler e 8 al Comune.

Il programma di Aler Bergamo mette a disposizione circa 70 alloggi a canone agevolato localizzati in vari centri nella provincia: Albino, Bergamo, Caravaggio, Cene, Gorlago, Martinengo, Palosco, Ponte Nossa, Ponte San Pietro, Romano di Lombardia, Seriate, Trescore Balneario, Treviglio, Verdellino, Zogno.

Gli alloggi vengono affittati a canone agevolato a soggetti in possesso di Isee compreso tra 10 e 16.000 euro, che più difficilmente accedono alle assegnazioni degli alloggi adibiti a Servizi abitativi pubblici, in modo da rispondere più efficacemente alle diverse forme di fabbisogno abitativo.