Lombardia: Ghidorzi a Sangalli, 'Per noi Olimpiadi speculazione e devastazione'**

Milano, 2 feb.

(Adnkronos) – ‘’Per noi le Olimpiadi Invernali non sono una grande opportunità o meglio sono semplicemente una grande opportunità di speculazione e di devastazione del nostro territorio’’. Così la candidata alla presidenza di regione Lombardia di Unione popolare, Mara Ghidorzi, risponde durante il confronto elettorale organizzato dall’Adnkronos e visibile da oggi sul sito www.adnkronos.com alla domanda posta dal presidente di Confcommercio Lombardia, Carlo Sangalli, sulle Olimpiadi e sui progetti e l’impegno del neo governatore per coinvolgere il nostro sistema imprenditoriale.

Secondo Ghidorzi la Lombardia si merita ‘’un altro modello di sviluppo anche intorno o a questi grandi eventi sportivi. Ho visto con le Olimpiadi invernali in Piemonte cosa ha comportato quel grande evento, ancora oggi ci troviamo sul territorio piste da Bob abbandonate, trampolini di lancio abbandonati, hotel nel deserto. Noi pensiamo che queste eventi sportivi vadano valorizzati in un'altra maniera quindi andando a recuperare quello che già c'è’’.

‘’La nostra proposta -sottolinea- è quella di andare a lavorare per un modello di sviluppo che sia più sostenibile e soprattutto che vada a valorizzare quel turismo più sostenibile che in Lombardia ancora non c'è, andando in qualche modo valorizzare tutte quelle piccole comunità montane che ad oggi sono fuori dai circuiti turistici più di massa’’.