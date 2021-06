Lombardia: Guidesi a Como, 'sostenere aziende con filiere made in Lombardy' (2)

(Adnkronos) – "Abbiamo visitato due eccellenze del territorio – ha detto Fabrizio Turba -. Una in campo tessile che è la Gabel Group dove esiste una filiera di produzione di articoli per la casa che è tutta italiana. Va dal filato al prodotto finito. Fino ad arrivare alla commercializzazione e possiede anche un profilo etico e di welfare aziendale: una struttura d'eccezione.

L'altra azienda, della zona del Canturino-Marianese, è impegnata nella produzione tipica del territorio: legno arredo e mobili e commercializza in tutto il mondo. Queste due aziende, malgrado i problemi legati alla pandemia da Covid-19, hanno investito e proseguiranno a investire anche in futuro. Per questo -ha concluso il sottosegretario- Regione Lombardia sarà loro vicino con misure adeguate perché danno opportunità e lavoro a tutto il territorio".

La visita è poi proseguita con il gruppo Pontiggia.

Dopo anni di lavorazione del ferro l'azienda si è specializza anche su lavorazioni in alluminio. Dall'industria al commercio con l'enoteca Bottiglieria da Gigi Bizzotto Giuseppe e per finire la Farmacia internazionale di Tassone Roberto.