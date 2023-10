Lombardia: Guidesi, 'avanti con alleanza tra regioni europee con imprese e università'

Milano, 20 ott. (Adnkronos) - "Regione Lombardia riafferma il proprio protagonismo in Europa e la disponibilità a collaborare con altre regioni europee per raggiungere obiettivi strategici anche dal punto di vista economico, coinvolgendo i nostri centri di ricerca, le nostre universit&ag...

Milano, 20 ott. (Adnkronos) – "Regione Lombardia riafferma il proprio protagonismo in Europa e la disponibilità a collaborare con altre regioni europee per raggiungere obiettivi strategici anche dal punto di vista economico, coinvolgendo i nostri centri di ricerca, le nostre università, le nostre aziende, i nostri centri di formazione". Lo ha detto l'assessore regionale allo Sviluppo economico della regione Lombardia, Guido Guidesi, partecipando al Forum annuale di Eusalp che si è svolto a Bad Ragaz in Svizzera.

"Abbiamo affrontato in particolare i temi della digitalizzazione, della transizione energetica, della gestione delle acque e dell'economia circolare – ha proseguito Guidesi – compiendo un ulteriore passo in avanti nel lavoro di collaborazione con le altre 47 regioni europee presenti".

Si è rinnovato dunque l'impegno lombardo nell'ambito di Eusalp, Strategia Macroregionale siglata nel 2013 da 7 Paesi e che coinvolge 48 istituzioni tra Regioni, Lander, Cantoni e Province autonome della catena alpina, con la finalità di collaborare nell'affrontare le principali e comuni sfide future. Non solo Unione europea, come fatto con l'alleanza per l'automotive, quindi, ma una visione che si allarga all'Europa come continente, tenendo sempre come punto di riferimento obiettivi di crescita e di sviluppo comuni.