Lombardia: Guidesi, 'marchio identificativo a 20 'nuove' attività storiche Sondrio'

Milano, 4 ott. (Adnkronos) – Conferiti, alla presenza dell'assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, i marchi identificativi di 'attività storica' riconosciuti da Regione Lombardia. Nell'ambito della quarta tappa dell'evento itinerante sui territori, presso la Camera di Commercio, sono stati premiati 20 soggetti, tra negozi, locali e botteghe artigiane della provincia di Sondrio.

"Questo riconoscimento – ha affermato Guidesi – premia un protagonismo economico e sociale per il ruolo e il servizio che svolgono per le Comunità in cui sono inserite. Queste sono realtà che sanno rinnovarsi, pur mantenendo viva la tradizione; é il saper fare lombardo. Realtà che supportiamo con diversi strumenti tra i quali un bando specifico".

Insieme all'assessore Guidesi ha consegnato il 'marchio identificativo' anche la presidente della Camera di commercio di Sondrio, Loretta Credaro. Proprio riferendosi al ruolo delle Camere di commercio l'assessore ha voluto sottolineare "la stretta e proficua collaborazione tra Regione e le Camere, volta al sostegno del tessuto economico e produttivo lombardo". Questa, ha detto Credaro, "sta diventando una ricorrenza annuale e il fatto che sia diventata itinerante, grazie all'assessore Guidesi, ci fa molto piacere". I nuovi riconoscimenti sono così suddivisi: 11 negozi storici, 7 locali storici e 2 botteghe artigiane storiche. Si arricchisce dunque l'albo regionale delle attività storiche e di tradizione in Provincia di Sondrio, che ora comprende in totale 199 imprese.