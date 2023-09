Lombardia: in commissione Cultura voto unanime per la mozione caro affitti

Milano, 20 set. (Adnkronos) – Trasformare in studentati gli edifici pubblici, anche militari, inutilizzati, sottoutilizzati o dismessi. Il tema è stato oggetto di una mozione bipartisan approvata all’unanimità in Commissione Cultura, presieduta da Anna Dotti (FdI) e presentata da Onorio Rosati (Alleanza Verdi e Sinistra) e Paolo Romano (Pd).

Il documento, che è scaturito dalle problematiche legate al caro affitti che colpisce le città universitarie italiane, in particolar modo Milano, chiede dunque di mappare gli edifici pubblici presenti in Regione che potrebbero essere destinati a questa finalità e invita la Giunta ad attivarsi presso il Governo affinché aumenti i fondi della legge 338/2000, che prevede il cofinanziamento da parte dello Stato per interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari.

"La mozione condivisa da maggioranza e opposizione -spiegano Onorio Rosati e Paolo Romano- testimonia come il caro affitti per studentesse e studenti sia percepito come un problema da tutte le forze politiche. E' necessario agire subito perché è in pericolo lo stesso diritto allo studio ed è urgente un intervento volto a garantire un’offerta di posti letto a prezzi accessibili. Ci sono infatti numerosi edifici appartenenti al demanio che sono inutilizzati e che hanno tutte le caratteristiche per diventare studentati. E' importante aumentare l'offerta di alloggi per abbassare i prezzi e far sì che gli studenti possano studiare in città a costi sostenibili".

"Il voto unanime -afferma la presidente Anna Dotti- dimostra che la commissione e il Consiglio sono uniti su temi che toccano la sensibilità dei cittadini. Il governo sta già facendo dei provvedimenti per andare in questa direzione, ma per la Regione è doveroso tenere alta l’attenzione su questo problema".

Durante il dibattito, il consigliere di Fratelli d’Italia, Michele Schiavi, ha precisato che sul territorio nazionale sono già stati individuati 80mila nuovi posti letto da destinare agli studenti universitari. Di questi, il Pnrr ne prevede il finanziamento di 60mila.

In particolare, Regione Lombardia ha partecipato, con un finanziamento di 15 milioni di euro, al progetto di riqualificazione delle ex caserme bergamasche Montelungo e Colleoni per realizzare aule didattiche e 400 alloggi.