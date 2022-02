Lombardia in zona bianca da lunedì 28 febbraio: l’annuncio di Fontana

La Lombardia torna in zona bianca dal 28 febbraio e il governatore Fontana commenta l'ipotesi dello stop al green pass.

Mentre il Governo è al lavoro su nuove misure anti-Covid, allentando le restrizioni ma mantenendo alta la soglia di allerta, l’andamento epidemiologico in Italia sembra migliorare. Dopo i picchi di dicembre e gennaio, in concomitanza con le festività natalizie e la rapida diffusione della variante Omicron, l’emergenza sanitaria sembra attenutata e si pensa a un piano per garantire una ripartenza sicura.

I contagi sono in calo e così la Lombardia torna in zona bianca da lunedì 28 febbraio.

Lombardia in zona bianca: l’annuncio del governatore Fontana

A margine del Consiglio regionale, il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha fatto sapere: “Da lunedì saremo bianchi”.

La decisione ufficiale della Cabina di monitoraggio arriverà venerdì 25, quando – passati i 14 giorni – sarà possibile valutare i parametri delle ospedalizzazioni per Covid sotto la soglia del giallo.

Ipotesi stop green pass: “L’importante è che ci siano le condizioni”

Fontana ha commentato anche l’ipotesi di uno stop al green pass dal 31 marzo, avanzata al Governo dalla Lega.

A tal proposito, il governatore lombardo ha dichiarato: “I segnali ci sono, l’importante è che siano segnali scientifici. Adesso aspettiamo, penso che sia sicuramente giunto il momento di riacquistare le nostre libertà“.

Quindi ha precisato: “Non credo che sia una questione di data, magari anche prima e magari un po’ dopo.

L’importante è che ci siano le condizioni. Le cose stanno andando oggettivamente bene. Quindi credo che possiamo tranquillamente guardare al futuro con ottimismo“.