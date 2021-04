“Lombardia in zona gialla dal 26 aprile, aspettiamo l’ufficialità”: l’annuncio di Fontana

Il presidente della Lombardia Fontana ha spiegato di essere ancora in attesa della conferma del governo sul passaggio della regione in zona gialla.

Al netto di ripensamenti dell’ultimo minuto, a partire da lunedì 26 aprile la Lombardia dovrebbe ritornare all’interno della zona gialla, anche se manca ancora l’ufficialità del governo. Ad affermarlo è il presidente della regione Attilio Fontana, che nella giornata di venerdì 23 è intervenuto all’uscita del centro vaccinale di Cernobbio, in provincia di Como.

La decisione definitiva sul passaggio in giallo arriverà anche alla luce dell’ultimo monitoraggio dell’Iss sullo scenario epidemiologico nazionale.

Lombardia in zona gialla dal 26, si attende l’ufficialità

Parlando con i giornalisti presenti, il presidente della Lombardia ha affermato: “Da lunedì in Lombardia dovremmo riavere un po’ della nostra libertà e rientrare in zona gialla, anche se attendiamo ancora le comunicazioni ufficiali da Roma”. Stando all’ultimo monitoraggio dell’Iss infatti, l’indice Rt nazionale è sceso a 0,81 (sette giorni fa era 0,85), anche se mancano ancora i dati delle singole regioni per poter procedere con la redazione della nuova mappa delle zone di rischio.

Fontana ha tuttavia criticato le ultime scelte del governo in merito alle riaperture contenute nel decreto Covid, a suo dire al di sotto delle aspettative: “Tutti si stanno impegnando per riaprire in sicurezza. Per questo c’è un po’ di delusione rispetto alle scelte del Governo, perché pensavamo che fosse il momento di dare segnali più forti ai tanti operatori, ristoratori e baristi, in primis, che si trovano in una situazione inaccettabile”.

In particolare Fontana ha voluto porre l’accento sulla questione del coprifuoco, sostenendo come la proposta che era stata elaborata in merito dalla Conferenza delle regioni sia stata modificata all’ultimo momento: “Ci sono delle contraddizioni che non riusciamo a decodificare, come l’orario del coprifuoco che aveva anche un valore simbolico”. Con la zona gialla riapriranno cinema, teatri e sale da concerto, mentre bar e ristoranti con spazi all’aperto potranno rimanere aperti sia a pranzo che a cena.